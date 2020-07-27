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В подмосковных лесах за три дня заблудилось более 100 человек

На телефон службы спасения по данному поводу поступило более 75 сообщений.

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Фото © Pixabay

За несколько дней резко увеличилось число граждан, которые заблудились в лесах Московской области во время сбора грибов и ягод.

Об этом говорится в сообщении начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, опубликованном на сайте института.

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Только за три дня, в период с 17 по 19 июля, на телефон службы спасения "112" Московской области поступило 77 сообщений "Заблудились в лесу". Дорогу из подмосковных лесов не смогло найти рекордное количество человек — 106, — говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что из-за роста числа заблудившихся в институте порекомендовали региональным главкам МЧС России усилить профилактическую работу с населением.

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