В подмосковных лесах за три дня заблудилось более 100 человек

За несколько дней резко увеличилось число граждан, которые заблудились в лесах Московской области во время сбора грибов и ягод.

Об этом говорится в сообщении начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, опубликованном на сайте института.

— Только за три дня, в период с 17 по 19 июля, на телефон службы спасения "112" Московской области поступило 77 сообщений "Заблудились в лесу". Дорогу из подмосковных лесов не смогло найти рекордное количество человек — 106, — говорится в сообщении.