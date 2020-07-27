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Комплексы "Панцирь-С" смогут обстреливать цели без участия оператора

Новая система специально разработана для защиты от ударов любыми воздушными средствами поражения.

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Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" получили обновлённую систему автоматизированного управления, благодаря которой обнаруживать, классифицировать и обстреливать воздушные цели будет возможно без участия оператора. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны и ВПК.

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Испытания зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М" должны пройти на малом ракетном корабле "Одинцово".

В документах разработка указана как "имеющая признаки искусственного интеллекта". Новая система специально разработана для защиты от ударов любыми воздушными средствами поражения.

По словам главного конструктора "Панцирей" Валерия Слугина, планируется и далее наращивать огневую мощь комплекса. Кроме того, есть возможность установить упрощённые средства управления и превратить в транспортно-боевые.

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Дебютантом мероприятия также стала новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2, ранее также известная как "Тосочка".

Отмечается, что разработки существенно увеличат эффективность комплекса и позволят экономно расходовать его боекомплект.

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