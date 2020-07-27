Комплексы "Панцирь-С" смогут обстреливать цели без участия оператора

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" получили обновлённую систему автоматизированного управления, благодаря которой обнаруживать, классифицировать и обстреливать воздушные цели будет возможно без участия оператора. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны и ВПК.

В документах разработка указана как "имеющая признаки искусственного интеллекта". Новая система специально разработана для защиты от ударов любыми воздушными средствами поражения.

По словам главного конструктора "Панцирей" Валерия Слугина, планируется и далее наращивать огневую мощь комплекса. Кроме того, есть возможность установить упрощённые средства управления и превратить в транспортно-боевые.