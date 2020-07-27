Украина и Польша договорились мешать строительству "Северного потока — 2"

Украина пытается перекрыть вентиль Европе. Прибалтика и Белоруссия также не рады возвращению "Северного потока" Эксперты считают, что "Северный поток — 2" будет достроен в любом случае, однако Украина станет до последнего лоббировать санкции против строителей и фактических потребителей этого проекта.