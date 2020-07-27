Украина и Польша договорились мешать строительству "Северного потока — 2"

Украина и Польша намерены продолжать мешать возведению российского газопровода "Северный поток — 2" и будут предпринимать для этого совместные шаги. Об этом в ходе переговоров в Варшаве договорились главы МИД двух стран Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович.
Украина пытается перекрыть вентиль Европе. Прибалтика и Белоруссия также не рады возвращению "Северного потока"Эксперты считают, что "Северный поток — 2" будет достроен в любом случае, однако Украина станет до последнего лоббировать санкции против строителей и фактических потребителей этого проекта.
— Стороны подчеркнули, что российский проект "Северный поток — 2" несёт угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации, — говорится в сообщении.
Оператор "Северного потока – 2" заявил, что нерест трески не помешает строительствуОтмечается, что нужный участок газопровода не попадает под сезонные ограничения.
Кроме того, стороны совместно будут продолжать сотрудничество с США в области энергетики с целью диверсификации источников энергоснабжения. Также Киев и Варшава обсудили важную роль стран в энергетической безопасности Европы.