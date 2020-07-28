Филолог развеял самый распространённый миф о русском мате

Проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина доктор филологических наук Михаил Осадчий заявил, что утверждение о том, что появление мата в русском языке связано с нашествием татаро-монгольского ига, — это миф и большое заблуждение.

В интервью радио Sputnik филолог рассказал, что на самом деле обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды. Он также добавил, что когда-то давно все нецензурные слова являлись общеупотребительными.

— В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне мирные явления. Например, одно из матерных слов — однокоренное со словом "хвоя" или "хворостина". Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Ещё одно слово — однокоренное слову "блуждать". Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, когда-то были вполне допустимыми, — подчеркнул Осадчий.

Кроме того, филолог отметил, что проследить процесс превращения общеупотребительных слов в табуированные на Руси достаточно сложно, однако точно можно сказать, когда мат обрёл широкую популярность в обществе. По словам Осадчего, это произошло после революции 1917 года.