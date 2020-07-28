Прокуроры США требуют не освобождать осуждённую россиянку Осипову

Американские прокуроры требуют не освобождать осуждённую в Штатах россиянку Богдану Осипову. Об этом говорится в их ходатайстве, поданном в суд.

Ранее Осипова, которая отбывает наказание в тюрьме США за похищение собственного ребенка, попросила на время рассмотрения апелляции по делу выпустить ёё под домашний арест в связи с пандемией и плохим самочувствием.

– У подсудимой есть серьёзные мотивы для побега, не в последнюю очередь потому, что её дети остаются в России, и при вынесении приговора она выразила намерение вернуться туда, – говорится в ходатайстве, которое подал в суд помощник окружного прокурора в Канзасе Джейсон Харт.

Помощник прокурора также уверяет, что у россиянки нет оснований надеяться на отмену приговора по апелляции или его смягчение.

Стоит отметить, что Осипова в своём ходатайстве просила суд отпустить её пожить у своего отчима в Нью-Йорке в связи с тем, что в тюрьме, где она содержится, выявлено много случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Американский паспорт Осиповой просрочен, а российский был утерян. Осипова подчёркивала, что консульство РФ согласно гарантировать невыдачу ей нового паспорта, если её отпустят под домашний арест.

Напомним, спор россиянки Богданы Осиповой и её бывшего мужа – американца Брайана Мобли о том, где будут жить их дети, длится уже около шести лет. В 2014 году женщина увезла свою первую дочь на родину, не получив согласия отца ребёнка. В США девочку объявили в розыск. В России у неё родилась младшая сестра.