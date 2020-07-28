"Давайте беречь друг друга". Дегтярёв сообщил, что у участников акции в поддержку Фургала нашли ножи и топор

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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе прямого эфира у себя в "Инстаграме" рассказал, что у участников несанкционированной акции в поддержку Сергея Фургала, которая проходила 25 июля, обнаружили ножи и топор.

— У нас в субботу на акции несанкционированной правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришёл с топором на несанкционированную акцию? — заявил Дегтярёв.

Политик также призвал "беречь друг друга", оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию. По его мнению, помочь Сергею Фургалу можно лишь работой каждого человека на своём месте.