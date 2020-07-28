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"Давайте беречь друг друга". Дегтярёв сообщил, что у участников акции в поддержку Фургала нашли ножи и топор

Он также призвал жителей региона оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию.

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Видео © Instagram / degtyarev_info

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе прямого эфира у себя в "Инстаграме" рассказал, что у участников несанкционированной акции в поддержку Сергея Фургала, которая проходила 25 июля, обнаружили ножи и топор.

У нас в субботу на акции несанкционированной правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришёл с топором на несанкционированную акцию? — заявил Дегтярёв.

Дегтярёв пообщался с участниками акции в поддержку Фургала в Хабаровске

Врио губернатора отметил, что очень переживает за судьбу бывшего главы региона.

Политик также призвал "беречь друг друга", оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию. По его мнению, помочь Сергею Фургалу можно лишь работой каждого человека на своём месте.

СМИ: СК проверяет Фургала на причастность к другим покушениям на бизнесменов и убийству

Уголовное дело было возбуждено 16 лет назад.

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В итоге суд арестовал политика.

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