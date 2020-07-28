Без трещин, плесени и тухлого запаха. Россиянам рассказали, как выбрать вкусный сыр

Качественный и вкусный сыр не должен иметь на своей поверхности трещин и разных неровностей, а запах его не может быть тухлым. Об этом РИА "Новости" рассказали в Роспотребнадзоре.
Лучше, но недостатки есть. Эксперты изучили качество "Российского" сыра с прилавковЗамечания специалистов к продукции в основном были связаны с превышением соли относительно ГОСТа или её недостатком.
— На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы ("Костромской", "Эстонский"), неправильной или угловатой формы ("Российский"), круглой, овальной или угловатой формы ("Голландский"). Не должно быть трещин, неровностей, — отметили в ведомстве.
При этом корочка продукта должна быть ровной, тонкой, без повреждений, а палитра цветов — от белого до светло-жёлтого. Говоря об аромате, в ведомстве уточнили, что он должен быть сладковато-пряным или кисловатым.
Бутерброд с кишечной палочкой. В "Роскачестве" объяснили, какие сыр и мясо покупать не стоитТакже эксперты советуют отказаться от парного молока с рук.
При покупке важно изучить состав продукта, а брать лучше всего товар в заводской упаковке, так как на ней всегда можно найти и состав, и срок годности.