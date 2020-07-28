Без трещин, плесени и тухлого запаха. Россиянам рассказали, как выбрать вкусный сыр

Качественный и вкусный сыр не должен иметь на своей поверхности трещин и разных неровностей, а запах его не может быть тухлым. Об этом РИА "Новости" рассказали в Роспотребнадзоре.

— На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы ("Костромской", "Эстонский"), неправильной или угловатой формы ("Российский"), круглой, овальной или угловатой формы ("Голландский"). Не должно быть трещин, неровностей, — отметили в ведомстве.

При этом корочка продукта должна быть ровной, тонкой, без повреждений, а палитра цветов — от белого до светло-жёлтого. Говоря об аромате, в ведомстве уточнили, что он должен быть сладковато-пряным или кисловатым.