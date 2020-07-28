При взрыве газа в жилом доме в Красноярском крае пострадала женщина

В жилом доме в селе Новая Солянка Красноярского края взорвался газ. В результате пострадала пожилая женщина, в здании оказались частично выбиты окна.
Травмы пострадавшей оцениваются как лёгкие. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, из дома было эвакуировано 60 человек.
Возгорания после взрыва не произошло, несущие конструкции здания задеты не были.
Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Кабардино-БалкарииВсе пострадавшие доставлены в реанимацию с различными травмами.
Ранее Лайф писал, что в Тверской области из-за взрыва газа в жилом доме погибла женщина.