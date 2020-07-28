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При взрыве газа в жилом доме в Красноярском крае пострадала женщина

Спасатели эвакуировали 60 человек.

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Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В жилом доме в селе Новая Солянка Красноярского края взорвался газ. В результате пострадала пожилая женщина, в здании оказались частично выбиты окна.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Травмы пострадавшей оцениваются как лёгкие. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, из дома было эвакуировано 60 человек.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Возгорания после взрыва не произошло, несущие конструкции здания задеты не были.

Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Кабардино-Балкарии

Все пострадавшие доставлены в реанимацию с различными травмами.

Ранее Лайф писал, что в Тверской области из-за взрыва газа в жилом доме погибла женщина.

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