При взрыве газа в жилом доме в Красноярском крае пострадала женщина

В жилом доме в селе Новая Солянка Красноярского края взорвался газ. В результате пострадала пожилая женщина, в здании оказались частично выбиты окна.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Травмы пострадавшей оцениваются как лёгкие. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, из дома было эвакуировано 60 человек.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Возгорания после взрыва не произошло, несущие конструкции здания задеты не были.