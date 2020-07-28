Президент UFC назвал возможного последнего соперника Хабиба в карьере

Последним в карьере соперником чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер. Об этом заявил глава организации Дэйна Уайт, сообщает ESPN.

Он напомнил о желании организовать матч-реванш у Конора Макгрегора, однако ирландец не так давно объявил о завершении своей спортивной карьеры.

— Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать всё, что он захочет, — заявил Уайт.