Президент UFC назвал возможного последнего соперника Хабиба в карьере

Последним в карьере соперником чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер. Об этом заявил глава организации Дэйна Уайт, сообщает ESPN.
Он напомнил о желании организовать матч-реванш у Конора Макгрегора, однако ирландец не так давно объявил о завершении своей спортивной карьеры.
Менеджер Хабиба рассказал, продолжит ли боец карьеру после смерти отцаОн отметил, что спортсмен потерял не только родителя, но и тренера, наставника и лучшего друга.
— Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать всё, что он захочет, — заявил Уайт.
Сам Хабиб Нурмагомедов когда-то признавался, что бой с канадцем является его мечтой. Добавим, что сейчас боец готовится к матчу с американцем Джастином Гейджи.