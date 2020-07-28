Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Президент UFC назвал возможного последнего соперника Хабиба в карьере

Пока россиянин готовится к бою с американцем Джастином Гейджи.

250
Post cover

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Последним в карьере соперником чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер. Об этом заявил глава организации Дэйна Уайт, сообщает ESPN.

Он напомнил о желании организовать матч-реванш у Конора Макгрегора, однако ирландец не так давно объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Менеджер Хабиба рассказал, продолжит ли боец карьеру после смерти отца

Он отметил, что спортсмен потерял не только родителя, но и тренера, наставника и лучшего друга.

Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать всё, что он захочет, — заявил Уайт.

Сам Хабиб Нурмагомедов когда-то признавался, что бой с канадцем является его мечтой. Добавим, что сейчас боец готовится к матчу с американцем Джастином Гейджи.

Выбор редакции

Loading...