Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Я это сделал по своей тупости". Прикуривший от свечи в соборе подросток из Читы записал видео с извинениями

По его словам, он не знал о существовании статьи об оскорблении чувств верующих.

49

Видео © Соцсети

Прикуривший сигарету от свечи в кафедральном соборе Читы подросток записал видео с извинениями перед всеми, кто увидел ролик с его поступком.

Ребята, всем приношу свои глубочайшие извинения, кто посмотрел это видео, где я подкуриваюсь от свечки в церкви. Этим я не хотел никого обидеть, я клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя. По своей глупости, тупости, — признался подросток.

Герой истории признался, что не знал о существовании статьи об оскорблении чувств верующих и возможной ответственности за правонарушение. Кроме того, по словам подростка, в его адрес начали поступать угрозы.

В Чите подросток прикурил от свечи в соборе. Полиция проводит проверку

По признанию молодого человека, набравшее более тысячи просмотров видео было записано ради его подписчиков.

Молодой человек также рассказал, что не знает, что ему делать с возможным штрафом или вовсе тюремным заключением из-за его поступка.

Выбор редакции

Loading...