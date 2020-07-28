"Я это сделал по своей тупости". Прикуривший от свечи в соборе подросток из Читы записал видео с извинениями

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Прикуривший сигарету от свечи в кафедральном соборе Читы подросток записал видео с извинениями перед всеми, кто увидел ролик с его поступком.

— Ребята, всем приношу свои глубочайшие извинения, кто посмотрел это видео, где я подкуриваюсь от свечки в церкви. Этим я не хотел никого обидеть, я клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя. По своей глупости, тупости, — признался подросток.

Герой истории признался, что не знал о существовании статьи об оскорблении чувств верующих и возможной ответственности за правонарушение. Кроме того, по словам подростка, в его адрес начали поступать угрозы.