В ОП предлагают разрешить россиянам работать по совместительству на полную ставку

В Общественной палате РФ предложили изменить правила трудоустройства граждан при совмещении нескольких работ. Об этом пишет RT.

— Прошу вас провести комплекс мероприятий по изменению правил трудоустройства по совместительству с целью возможности трудоустройства на полную занятость и полную ставку по совместительству более чем на одном рабочем месте, — говорится в обращении члена ОП Ирины Волынец к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Она также отметила, что сейчас по Трудовому кодексу РФ граждане могут устроиться на работу по совместительству к неограниченному числу работодателей, однако только на полставки.

Волынец добавила, что данная инициатива поможет россиянам самостоятельно решить, смогут ли они совмещать две полные ставки. Она заметила, что благодаря этому изменению те люди, которым позволяет график основной работы, смогут улучшить своё положение за счёт дополнительного совместительства.

При этом директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что совместительство на полной ставке в двух или трёх организациях до сегодняшнего дня представлялось как "невиданный манёвр".

— Я не очень понимаю, как сейчас, в послепандемическом пространстве, возникнут какие-то новые условия для Трудового кодекса… Может быть, были сделаны всяческие выкладки, проведены пилотные обследования. И тогда, может быть, это и возможно, — уточнил он.