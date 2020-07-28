Синоптики обещают облачную и дождливую погоду в Москве 28 июля

В российской столице во вторник ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на среду она может опуститься до плюс 16 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.