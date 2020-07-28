Синоптики обещают облачную и дождливую погоду в Москве 28 июля

В российской столице во вторник ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В ночь на среду она может опуститься до плюс 16 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.
В Гидрометцентре предрекли москвичам самое дождливое лето в историиРанее сообщалось, что в июне выпало рекордное количество осадков за последние 200 лет.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 27 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся всего до 13 градусов выше нуля.