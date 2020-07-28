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Синоптики обещают облачную и дождливую погоду в Москве 28 июля

Температура ночью может опуститься до 16 градусов.

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В российской столице во вторник ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на среду она может опуститься до плюс 16 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.

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В Подмосковье же воздух днём прогреется до 27 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся всего до 13 градусов выше нуля.

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