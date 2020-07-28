Трамп пообещал американцам скорый переход к "золотому веку"

США надо окончательно победить коронавирусную инфекцию, и после этого страна сможет направиться в сторону "золотого века". Об этом у себя в "Твиттере" написал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома не забыл прокомментировать и протесты, которые продолжаются в Портленде и Сиэтле. По его мнению, участники этих акций "больные и безумные анархисты и агитаторы", которые находятся под контролем полицейских. При этом американские города были бы "легко уничтожены", если бы лидером страны был "сонный марионетка левых" Джо Байден.