Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Трамп пообещал американцам скорый переход к "золотому веку"

Не забыл американский лидер прокомментировать и проходящие в Портленде и Сиэтле протесты.

302
Post cover

Фото © TASS / EPA / Chris Kleponis / POOL

США надо окончательно победить коронавирусную инфекцию, и после этого страна сможет направиться в сторону "золотого века". Об этом у себя в "Твиттере" написал президент США Дональд Трамп.

В ходе беспорядков в Сиэтле пострадало 59 полицейских — видео

Ранее правоохранители назвали события в городе мятежом.

Глава Белого дома не забыл прокомментировать и протесты, которые продолжаются в Портленде и Сиэтле. По его мнению, участники этих акций "больные и безумные анархисты и агитаторы", которые находятся под контролем полицейских. При этом американские города были бы "легко уничтожены", если бы лидером страны был "сонный марионетка левых" Джо Байден.

"Они упустили момент". Трамп обвинил власти Портленда в потере контроля над протестами

В городе появились вооружённые сотрудники федеральных органов власти.

Мы скоро победим вирус и перейдём к золотому веку — лучше, чем когда-либо! — написал Трамп.

Выбор редакции

Loading...