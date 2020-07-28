Минтруда пообещало обеспечить реальный рост пенсий

Установленные федеральным законом размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам обеспечивают их реальный рост до 2024 года, а в последующий период они будут расти за счёт доходов бюджета ПФР. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает РИА "Новости".
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Согласно Федеральному закону № 350-ФЗ, в период с 2021 по 2024 год индексация будет превышать уровень инфляции. Так, с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, а в последующие два года индексация составит 5,5% и 5,4% соответственно.
— Таким образом, будет обеспечен рост реальных пенсий, — говорится в сообщении.
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Согласно текущим расчётам, после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться на основании роста доходов ПФР и индексироваться выше уровня инфляции.