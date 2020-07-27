Выплаты перед пенсией. Все льготы, пособия и компенсации

Лайф выяснил, какие выплаты сейчас положены предпенсионерам и как их получить.

Большинство льгот для предпенсионеров носит федеральный характер, то есть распространяется на всех граждан страны. Их можно получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. Впрочем, тут есть свои нюансы. Не все выплаты производятся автоматически.

— Предпенсионерам сейчас положены льготный проезд, бесплатные лекарства, скидка на оплату ЖКУ, в том числе капремонта. Они могут не платить имущественный и земельный налог, получить два оплачиваемых дня в году на бесплатную диспансеризацию. К тому же людям, которым остаётся меньше пяти лет до выхода на пенсию, положена защита от увольнения по причине возраста, а также защита от дискриминации по возрасту при приёме на работу, — рассказывает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По словам Полины Гусятниковой, в большинстве случаев подтверждать свой статус для получения льгот предпенсионеру не нужно. У ПФР уже есть сведения о людях, которым положены выплаты и компенсации при наступлении определённого возраста. Достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, а там уже получат всю необходимую информацию.

В ПФР приводят в пример такую ситуацию. Человек предпенсионного возраста освобождён от уплаты имущественного налога на жильё и земельного налога за дачный участок. Чтобы воспользоваться льготой, нужно просто подать заявление в налоговый орган. Там уже специалисты ведомства самостоятельно сделают запрос в ПФР, чтобы подтвердить предпенсионный статус заявителя. По схожей схеме можно получить и пособие по безработице. Для предпенсионеров его выплачивают в повышенном размере.

Кроме того, они имеют право на дополнительный выходной. Это день для прохождения диспансеризации, который им обязан оплатить работодатель. Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться этим правом, ПФР проводит информационный обмен с работодателями. После заключения соответствующего соглашения он происходит автоматически.

— В некоторых случаях, например для работодателя, который ещё не заключил с ПФР соглашение об обмене такой информацией, человеку может потребоваться самостоятельно подтвердить статус предпенсионера. Для этого нужно обратиться за справкой в территориальные органы ПФР или в МФЦ. Выдаётся она и через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, — поясняют в ПФР.

Сейчас предусмотрено серьёзное наказание для работодателей, которые отказывают в трудоустройстве из-за возраста. Более того, оно грозит за любую дискриминацию сотрудников, которым скоро на пенсию. Особенно если речь идёт об увольнении.

— В таких ситуациях работодатель может быть привлечён к уголовной ответственности, — рассказывает юрист "Европейской юридической службы" Алексей Бесстрашнов. — Не стоит забывать и о том, что для содействия занятости людей предпенсионного возраста для них организуется профессиональное обучение. Чтобы получить новые знания и навыки, можно, в частности, самостоятельно обратиться в органы службы занятости населения или пройти обучение по направлению работодателя. В первом случае для незанятых людей, ищущих работу, предусмотрена стипендия в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент, если он есть.