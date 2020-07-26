Пробел в квитанции. Жильцы могут не оплачивать несколько услуг ЖКХ

Не все жильцы знают, что совершенно легально могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг. Нередко бывает, что человек платит за то, чем не пользуется. Самый яркий пример — радиоточка.

Если вы получаете единый платёжный документ (ЕПД), то для отключения радиоточки нужно подать заявление в центре госуслуг "Мои документы". Если вы получаете квитанцию в другом формате, то следует обратиться в ФГУП "Российские сети вещания и оповещения".

Если вы не смотрите телевизор, то можно отключить общедомовую ТВ-антенну. Для этого достаточно написать соответствующее заявление поставщику услуги. По такому же принципу можно отказаться и от оплаты за домашний телефон. Кстати, стоит помнить, что, прежде чем обращаться с просьбой об отключении той или иной услуги, нужно проверить, нет ли у вас задолженности.

Отдельная тема — страховка, которая входит в квитанцию. Эта услуга добровольная, но уже давно между жильцами идут споры о том, стоит ли её оплачивать. К тому же в прошлом году был принят закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

— Страхование носит добровольный характер. Если гражданин оплачивает эту услугу, то действует правило оферты: оплата подтверждает тот факт, что жильё застраховано. В Москве соответствующая графа в квитанциях появилась уже давно. Тот же опыт сейчас постепенно начнёт применяться по всей стране. Средний платёж по страховке будет в районе 300–700 рублей в год (в расчёте на одну квартиру или дом). Это гораздо дешевле обычных полисов от ЧС от страховых компаний, но при этом жители будут уверены, что в случае непредвиденных ситуаций и потери жилья они получат страховку, которая покроет убытки, — рассказал генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Впрочем, тут есть свои подводные камни. Как говорит генеральный директор ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина, на практике в основном при расчёте ущерба выплаченной суммы не хватает для реального его возмещения. К тому же, просто оплачивая квитанцию со страховкой, жильцы не знают настоящих условий договора. Чтобы их выяснить, нужно обратиться в управляющую компанию.

В любом случае, если вы не хотите оплачивать какую-либо услугу в квитанции, нужно дождаться её официального отключения. Иначе можно оказаться в числе должников и переплатить за пени.