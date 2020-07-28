В Шереметьево сел самолёт с отказом навигационного оборудования

Самолёт Ту-204 приземлился в московском аэропорту Шереметьево в связи с отказом навигационного оборудования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

— Код зелёный... Сел в штатном режиме, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на борту авиалайнера находился только экипаж. Судя по данным Flightradar, самолёт следовал из Лейпцига.