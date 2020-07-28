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В Шереметьево сел самолёт с отказом навигационного оборудования

На борту был только экипаж.

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Фото © Pixabay

Самолёт Ту-204 приземлился в московском аэропорту Шереметьево в связи с отказом навигационного оборудования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Код зелёный... Сел в штатном режиме, — рассказал собеседник агентства.

Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу

В нём можно сделать экспресс-тест на коронавирус.

Отмечается, что на борту авиалайнера находился только экипаж. Судя по данным Flightradar, самолёт следовал из Лейпцига.

Напомним, ранее американский двухмоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Колумбии. Уже в воздухе пилот сообщил диспетчерам об отказе шасси. После касания с землёй воздушное судно закружило и развернуло на 180 градусов. Затем авиалайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

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