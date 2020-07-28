В Москве ещё 827 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 175 812 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 827 пациентов, — уточнила вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.