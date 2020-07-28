В Москве ещё 827 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 175 812 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 827 пациентов, — уточнила вице-мэр.
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.
Учёные начали испытание сыворотки от коронавируса на людяхЛечение на себе опробуют 242 пациента со средним и тяжёлым состоянием.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 8,7 тысячи российских военных выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.