Сестра командира пропавшего в Бурятии Ан-2 назвала бредом сообщения об обнаружении судна

Сестра командира самолёта Ан-2, пропавшего около недели назад в Бурятии, в разговоре с Лайфом назвала бредом сообщения о том, что воздушное судно нашли в Иркутской области.
— Это всё бред. Потому что ничего ещё не нашли. Это нашли старый самолёт, не их, — отметила Марина Казакова.
Однако, по её словам, появился ещё один свидетель, который видел, что Ан-2 якобы упал, он должен указать примерные координаты, и сегодня туда для обследования территории высадится поисковая группа.
К поискам подключились родственники. В Бурятии вторую неделю не могут найти пропавший с радаров Ан-2В поисках шести человек поисковики прочёсывают лес.
Напомним, сегодня утром ТАСС сообщил, что самолёт Ан-2, вылетевший из посёлка Кырен в Бурятии 19 июля и пропавший с радаров, обнаружен с воздуха в Иркутской области. Однако позже другие СМИ эту информацию опровергли.