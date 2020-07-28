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Сестра командира пропавшего в Бурятии Ан-2 назвала бредом сообщения об обнаружении судна

Марина Казакова рассказала Лайфу, что каждый день общается с начальником поискового штаба и пока поиски продолжаются.

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Фото © ТАСС / Огородник Андрей

Сестра командира самолёта Ан-2, пропавшего около недели назад в Бурятии, в разговоре с Лайфом назвала бредом сообщения о том, что воздушное судно нашли в Иркутской области.

Это всё бред. Потому что ничего ещё не нашли. Это нашли старый самолёт, не их, — отметила Марина Казакова.

Однако, по её словам, появился ещё один свидетель, который видел, что Ан-2 якобы упал, он должен указать примерные координаты, и сегодня туда для обследования территории высадится поисковая группа.

К поискам подключились родственники. В Бурятии вторую неделю не могут найти пропавший с радаров Ан-2

В поисках шести человек поисковики прочёсывают лес.

Напомним, сегодня утром ТАСС сообщил, что самолёт Ан-2, вылетевший из посёлка Кырен в Бурятии 19 июля и пропавший с радаров, обнаружен с воздуха в Иркутской области. Однако позже другие СМИ эту информацию опровергли.

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