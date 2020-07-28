Сестра командира пропавшего в Бурятии Ан-2 назвала бредом сообщения об обнаружении судна

Сестра командира самолёта Ан-2, пропавшего около недели назад в Бурятии, в разговоре с Лайфом назвала бредом сообщения о том, что воздушное судно нашли в Иркутской области.

— Это всё бред. Потому что ничего ещё не нашли. Это нашли старый самолёт, не их, — отметила Марина Казакова.

Однако, по её словам, появился ещё один свидетель, который видел, что Ан-2 якобы упал, он должен указать примерные координаты, и сегодня туда для обследования территории высадится поисковая группа.