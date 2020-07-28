За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса, у 30% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 823 515 случаев во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+674 случая за сутки), Свердловская область (+209), ХМАО (+187), Петербург (+168), Мурманская область (+164). Ситуация в других регионах выглядит так:

Фото © стопкоронавирус.рф

За сутки с РФ умерло 150 пациентов с CoViD-19, а за весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода. Также за сутки полностью выздоровело 8888 россиян, а за весь период — уже 612 217 пациентов.

Больше всего выздоровевших за сутки в Москве (+827), Свердловской области (+509), Иркутской области (+450), ЯНАО (+415) и Красноярском крае (+395).

Фото © стопкоронавирус.рф