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Центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса

Ранее уже четыре российских препарата доказали свою безопасность.

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Фото © Shutterstock

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" начал клинические испытания вакцины от CoViD-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы приступили со вчерашнего дня, 27-го числа, к проведению I–II фазы клинических испытаний, — цитирует Попову ТАСС.

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Учёные приступили к созданию препарата ещё до того, как ВОЗ признала вспышку CoViD-19 пандемией.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса. Он отметил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две — уже на финальной стадии испытаний. Мишустин подчеркнул, что пандемия показала сплочённость общества.

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