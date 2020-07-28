Центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" начал клинические испытания вакцины от CoViD-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Учёные приступили к созданию препарата ещё до того, как ВОЗ признала вспышку CoViD-19 пандемией.

Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил её быстрое появление Учёные приступили к созданию препарата ещё до того, как ВОЗ признала вспышку CoViD-19 пандемией.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса. Он отметил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две — уже на финальной стадии испытаний. Мишустин подчеркнул, что пандемия показала сплочённость общества.