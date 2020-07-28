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Офис Зеленского поздравил украинцев с Днём Крещения Руси. По мнению Киева, князь Владимир заложил "фундамент единства Незалежной"

А в прошлом году и сам президент поздравлял граждан с Днём Крещения "Киевской Руси-Украины", но ему напомнили, что такой страны в Х веке не было.

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Фото © Pixabay

Офис Владимира Зеленского поздравил украинцев с Днём Крещения Руси. В пресс-службе лидера Незалежной заявили, что князь Владимир 1032 года назад заложил фундамент единства Украины.

Равноапостольный князь Владимир Великий 1032 года назад заложил фундамент единства нашей страны, её дальнейшего развития и процветания. <...> Принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры, отмечается в сообщении.

В офисе Зеленского считают, что благодаря крещению Руси Украина "сможет построить современную, процветающую, европейскую страну".

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Рекомендуется также избегать ссор с близкими людьми.

К слову, на Украине любят поспорить о слове "Русь". Так, бывший посол Незалежной в США, Канаде и Израиле Юрий Щербак ранее заявлял, что у страны "украли" название "Русь". Термин "Киевская Русь-Украина" употребляет и сам Зеленский. В прошлом году он поздравлял украинцев с Днём Крещения этой "страны". Однако тогда подписчики не стали медлить с комментариями и напомнили ему, что Украины в Х веке ещё не было.

Также на Украине часто звучат идеи по переименованию страны в Русь.

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