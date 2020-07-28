Офис Зеленского поздравил украинцев с Днём Крещения Руси. По мнению Киева, князь Владимир заложил "фундамент единства Незалежной"

Офис Владимира Зеленского поздравил украинцев с Днём Крещения Руси. В пресс-службе лидера Незалежной заявили, что князь Владимир 1032 года назад заложил фундамент единства Украины.
— Равноапостольный князь Владимир Великий 1032 года назад заложил фундамент единства нашей страны, её дальнейшего развития и процветания. <...> Принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры, — отмечается в сообщении.
В офисе Зеленского считают, что благодаря крещению Руси Украина "сможет построить современную, процветающую, европейскую страну".
В огороде не работать, на жизнь не жаловаться. Названы главные поверья и запреты у христиан в День Крещения РусиРекомендуется также избегать ссор с близкими людьми.
К слову, на Украине любят поспорить о слове "Русь". Так, бывший посол Незалежной в США, Канаде и Израиле Юрий Щербак ранее заявлял, что у страны "украли" название "Русь". Термин "Киевская Русь-Украина" употребляет и сам Зеленский. В прошлом году он поздравлял украинцев с Днём Крещения этой "страны". Однако тогда подписчики не стали медлить с комментариями и напомнили ему, что Украины в Х веке ещё не было.
Также на Украине часто звучат идеи по переименованию страны в Русь.