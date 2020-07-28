В огороде не работать, на жизнь не жаловаться. Названы главные поверья и запреты у христиан в День Крещения Руси

Врагов карали люто. Самые жестокие виды казни в Древней Руси Историки, классики литературы, да и пользователи соцсетей любят вспоминать о размахе русской души. Мол, если праздник, то пир на весь мир. Но не стоит забывать и об обратной стороне этой широты — о небывалой жестокости. Ведь если расправа над недругами или предателями, то и казнь поражала своей изощрённостью и размахом. Вот самые жестокие виды казней, которые практиковали наши предки.