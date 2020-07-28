В огороде не работать, на жизнь не жаловаться. Названы главные поверья и запреты у христиан в День Крещения Руси

Праздник Крещения Руси отмечается в РФ 28 июля, согласно поверьям в этот день нельзя смотреть на ночное небо, но были и другие запреты, пишет газета "Московский комсомолец".
Врагов карали люто. Самые жестокие виды казни в Древней РусиИсторики, классики литературы, да и пользователи соцсетей любят вспоминать о размахе русской души. Мол, если праздник, то пир на весь мир. Но не стоит забывать и об обратной стороне этой широты — о небывалой жестокости. Ведь если расправа над недругами или предателями, то и казнь поражала своей изощрённостью и размахом. Вот самые жестокие виды казней, которые практиковали наши предки.
— К тем, кто всё же не удержится от соблазна и увидит падающую звезду, могло прийти несчастье. Также 28 июля запрещается выполнять какие-либо работы, связанные с огородом или дачей, — сообщает издание.
Отмечается, что плохим признаком считаются жалобы на свою жизнь. Верующим в День Крещения Руси запрещено употреблять спиртные напитки и устраивать шумные гулянья. Рекомендуется избегать ссор с близкими людьми.
Если день выдаётся солнечным, значит, это благостный сигнал от Владимира Красного Солнышка. Солнечный свет дарит людям силу и здоровье. Предки в День Крещения Руси уже начинали готовиться к осени, но избегали выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой.
Другое название праздника — День памяти святого равноапостольного князя Владимира: именно он в конце X века сделал православие главной на Руси религией. Фоном для акта крещения были интриги и передел территорий. Владимир решил жениться на сестре византийского императора — Анне, чтобы установить союз с этой империей, но условием было принятие христианства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Затем он обратится к верующим с проповедью. Из-за угрозы коронавируса было решено отменить традиционный крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме. В полдень во всех храмах РПЦ прозвенят колокола.