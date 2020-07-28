Владелец сети ресторанов "Тарас Бульба" объявлен в федеральный розыск

Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
— После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после приговора суда он должен был выплатить все задолженности, однако после освобождения из-под стражи Белойван скрылся.
Напомним, в феврале прошлого года владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван полностью признал вину в неуплате налогов на сумму два миллиарда рублей и заявил о готовности компенсировать государству ущерб. По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван, будучи руководителем восьми ресторанов "Корчма Тарас Бульба", занизил доходы и платил меньше налогов.