В России возник новый способ онлайн-мошенничества. Попадаются те, кто хочет быстро заработать

В России зафиксирован резкий рост мошеннических сайтов, где гражданам предлагают крупный заработок или выигрыш после оплаты "комиссии". Новым изобретением злоумышленников стало предложение заработка на майнинге криптовалюты через браузер, где вымогают деньги за "верификацию аккаунта" для вывода средств. Об этом сообщает "Коммерсант".





Отмечается, что за первое полугодие 2020 года зарегистрировано свыше 23 тысяч скам-ресурсов, на которых за комиссию или "закрепительный платёж" обещают большой заработок. Также пользователям предлагают пройти опрос.

Что касается заработка на майнинге криптовалюты через браузер, то всем желающим обещают до 20 тысяч рублей в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей их устройства. Однако для этого следует оплатить верификацию, чтобы получить деньги. Технический директор Qrator Labs Артём Гавриченков предупредил, что в дальнейшем возможно списание и других средств со счетов пользователей, так как у мошенников оказываются данные банковских карт. Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников отметил, что в подобных схемах часто используются небольшие и непопулярные платёжные системы.