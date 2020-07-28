"Зажралась?" Лоза раскритиковал гонорары Лолиты

Юрий Лоза рассказал о том, что расценки на свои выступления он не снижает, но иногда выступает на благотворительных фестивалях, при этом заработком Лолиты Милявской он недоволен, сообщает "Вечерняя Москва".
Лоза — об обвинениях в плагиате в адрес Little Big: Все у кого-то что-то черпаютОн отметил, что доказать факт "копирования" очень сложно.
— Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что её выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?" — сказал он и добавил, что зарплата шахтёров всего 30–50 тысяч рублей.
Певец отметил, что считает себя не вправе вводить "антикризисные" расценки на свои выступления. Он не может платить своим музыкантам меньше, так как у них семьи. В то же время фиксированной ставки на выступления у него нет — отталкивается от возможности заказчика и даже иногда выступает на благотворительных фестивалях.
Ранее Лайф сообщал, что певец Александр Шоуа ответил на заявление своей бывшей коллеги по группе "Непара" Виктории Талышинской об оскорблениях с его стороны. Он отказался подробно комментировать её слова и назвал её "глупой".