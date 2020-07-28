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Звезду "Сибирского цирюльника" в больнице обокрали, пока она была на операции

Придя в себя, артистка не обнаружила на месте денег и телефона.

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Ольга Анохина. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В элитной больнице Москвы неизвестный обокрал палату российской актрисы театра и кино, театрального режиссёра Ольги Анохиной, пока она находилась на операции. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным издания, на операционном столе 66-летняя актриса провела около четырёх часов, а когда вернулась и пришла в себя, не обнаружила денег и телефона. Отмечается, что во время её отсутствия дверь в палату была открыта.

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Евгений исправно ходил на работу, а потом сильно удивился, когда его решили от неё отстранить.

Анохина написала заявление в полицию, оценив ущерб как значительный, и потребовала привлечь виновных к уголовной ответственности. Правоохранители рассматривают различные версии произошедшего. Под подозрением персонал медучреждения, пациенты, также не исключается версия случайного человека.

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