Звезду "Сибирского цирюльника" в больнице обокрали, пока она была на операции

В элитной больнице Москвы неизвестный обокрал палату российской актрисы театра и кино, театрального режиссёра Ольги Анохиной, пока она находилась на операции. Об этом сообщает Пятый канал .

По данным издания, на операционном столе 66-летняя актриса провела около четырёх часов, а когда вернулась и пришла в себя, не обнаружила денег и телефона. Отмечается, что во время её отсутствия дверь в палату была открыта.