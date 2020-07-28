ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к электронным трудовым книжкам

Большинство россиян хотели бы оставить бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Без учёта тех, кто уже успел оформить электронную трудовую книжку, и неработающих пенсионеров 63% респондентов предпочли бы пользоваться бумажным вариантом документа. Сменить обычную трудовую на цифровую хотели бы 30% опрошенных.

Среди всех работающих участников исследования лишь 6% уже завели себе электронные трудовые книжки, а 56% не хотели бы расставаться с их бумажным вариантом. Опрос был проведён 19 июля, в нём приняло участие 1600 совершеннолетних граждан РФ.