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ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к электронным трудовым книжкам

Больше всего противников "цифры" — среди жителей сёл и деревень и пожилых людей.

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Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Большинство россиян хотели бы оставить бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Без учёта тех, кто уже успел оформить электронную трудовую книжку, и неработающих пенсионеров 63% респондентов предпочли бы пользоваться бумажным вариантом документа. Сменить обычную трудовую на цифровую хотели бы 30% опрошенных.

Среди всех работающих участников исследования лишь 6% уже завели себе электронные трудовые книжки, а 56% не хотели бы расставаться с их бумажным вариантом. Опрос был проведён 19 июля, в нём приняло участие 1600 совершеннолетних граждан РФ.

В правительстве одобрили законопроект об электронных трудовых книжках

Его внесут на рассмотрение в Госдуму в установленном порядке.

Ранее порядок перехода на электронные трудовые книжки уточнили в Роструде.

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