В Туве лошадь протащила выпавшего из седла мальчика по земле. Ребёнок погиб

В Туве ехавший на лошади десятилетний мальчик запутался в стремени и погиб. Конь протащил его километр по земле, сообщили в республиканском СУ СК РФ.
Несовершеннолетний гостил у родственников. Трагедия произошла вечером 26 июля.
— Недалеко от чабанской стоянки лошадь понесла вскачь, при этом при падении нога мальчика застряла в стремени, — уточнили в ведомстве.
Школьник скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. По факту смерти несовершеннолетнего начата доследственная проверка. По её результатам примут процессуальное решение.
Точную причину смерти мальчика назовут после судебно-медицинской экспертизы.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье лошадь сломала позвоночник шестнадцатилетней девушке, упав на неё.