В Туве лошадь протащила выпавшего из седла мальчика по земле. Ребёнок погиб

В Туве ехавший на лошади десятилетний мальчик запутался в стремени и погиб. Конь протащил его километр по земле, сообщили в республиканском СУ СК РФ.

Несовершеннолетний гостил у родственников. Трагедия произошла вечером 26 июля.

— Недалеко от чабанской стоянки лошадь понесла вскачь, при этом при падении нога мальчика застряла в стремени, — уточнили в ведомстве.

Школьник скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. По факту смерти несовершеннолетнего начата доследственная проверка. По её результатам примут процессуальное решение.

Точную причину смерти мальчика назовут после судебно-медицинской экспертизы.