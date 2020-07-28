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В Туве лошадь протащила выпавшего из седла мальчика по земле. Ребёнок погиб

По факту гибели школьника начата проверка.

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Фото © СУ СК РФ по Республике Тыва

В Туве ехавший на лошади десятилетний мальчик запутался в стремени и погиб. Конь протащил его километр по земле, сообщили в республиканском СУ СК РФ.

Несовершеннолетний гостил у родственников. Трагедия произошла вечером 26 июля.

Недалеко от чабанской стоянки лошадь понесла вскачь, при этом при падении нога мальчика застряла в стремени, — уточнили в ведомстве.

Школьник скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. По факту смерти несовершеннолетнего начата доследственная проверка. По её результатам примут процессуальное решение.

Точную причину смерти мальчика назовут после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Лайф писал, что в Подмосковье лошадь сломала позвоночник шестнадцатилетней девушке, упав на неё.

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