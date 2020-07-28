Кусался и царапался, но был спасён. Сахалинские рыбаки освободили из рыболовной сети медвежонка — видео

На Сахалине местные рыбаки провели целую операцию по спасению маленького медвежонка, запутавшегося в одном из участков ставного невода. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Сахалин".

Косолапый отчаянно сопротивлялся, кусался, царапался и рычал, пока рыбаки обрезали намотанную на него сетку. Спустя несколько минут спасателям всё-таки удалось высвободить пленника, который, почуяв свободу, убежал с берега.

Медвежонок так сильно запутался в неводе, что не смог бы выбраться самостоятельно. Где была в этот момент мама малыша, не известно.