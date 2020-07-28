Китайские хакеры рассказали, как взломать любой iPhone и iPad

iPhone и праздники в опасной зоне. Выяснилось, когда хакеры на Avito обманывают людей чаще всего СМИ сообщают, что у "Авито" и "Юлы" утекли данные 600 000 пользователей. Но это не самая большая проблема подобных сервисов. Уже не первый год там орудуют мошенники, которые пользуются не столько слитыми данными, сколько взломанными аккаунтами, которые продаются на специальных биржах. Рассказываем, как именно работают аферисты и что делать, чтобы не попасться на их крючок.