Китайские хакеры рассказали, как взломать любой iPhone и iPad

Команда разработчиков из Китая, называющая себя Pangu, продемонстрировала уязвимость, благодаря которой можно взламывать смартфоны и планшеты Apple, сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol.
iPhone и праздники в опасной зоне. Выяснилось, когда хакеры на Avito обманывают людей чаще всегоСМИ сообщают, что у "Авито" и "Юлы" утекли данные 600 000 пользователей. Но это не самая большая проблема подобных сервисов. Уже не первый год там орудуют мошенники, которые пользуются не столько слитыми данными, сколько взломанными аккаунтами, которые продаются на специальных биржах. Рассказываем, как именно работают аферисты и что делать, чтобы не попасться на их крючок.
— Ошибка, которую невозможно ликвидировать на программном уровне, связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection). Они ответственны за хранение паролей и другой конфиденциальной информации, — пишет издание.
Отмечается, что с большой вероятностью Pangu за кругленькую сумму продаст сведения об этом компании Apple. Однако кое-что хакеры решили поведать широкой публике.
Сообщается, что для взлома используется эксплойт Checkm8. Он обходит автоматическую защиту гаджета после десяти неудачных попыток ввести пароль. После этого хакер может сам подобрать код для разблокировки устройства. К счастью, для того чтобы это проделать, злоумышленник должен завладеть самим устройством.
Как сообщал Лайф, Instagram заподозрили в слежке за пользователями через камеру. Уязвимость обнаружили обладатели айфонов с установленной бета-версией iOS 14. Пользователи отметили, что после установки обновления индикатор о работающей камере или микрофоне срабатывал даже тогда, когда они просто смотрели фото на смартфоне.