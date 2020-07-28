Замглавреда "Медузы" уличили в связи со структурами Ходорковского

Заместитель главного редактора издания "Медуза" журналист Татьяна Лысова тесно связана с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Она не раз выступала в интересах олигарха и даже была свидетелем защиты по "второму делу" нефтяной компании, сообщает Комитет защиты национальных интересов.

Кроме того, при запуске "Медуза" получила 250 тысяч долларов от амнистированного олигарха. Издание также получает гранты от западных компаний OAK Foundation и правительственного агентства SIDA, которые связаны с фондом Джорджа Сороса.