В "Роскачестве" проверили детское пюре из цветной капусты. Только в одной марке оказались бактерии

В "Роскачестве" проверили детское пюре из цветной капусты, являющееся наиболее популярным на рынке. Образцы 15 торговых марок исследовали по 441 показателю. Об этом сообщается на сайте организации.

Среди исследуемых марок были "Егор Иваныч", "Агуша", "Маленькое счастье", Hipp, "Расти большой", "Фрутоняня", Habibi, Heinz, "Бабушкино лукошко", "Спелёнок", "Сады Придонья", "Сочный мир", Gerber, Semper, "Полезно детям".

Эксперты выявили несоответствия только в трёх марках. В бренде "Полезно детям" обнаружили кокки и неспорообразующие палочки, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза. К маркам Gerber и Semper возникли вопросы к маркировке, так как в первом случае количество белка не соответствовало фактическому, а во втором — такая же проблема возникла с калием.

По результатам исследования специалисты "Роскачества" отметили, что в проверяемых образцах не обнаружили медь, кадмий, ртуть и пестициды, а количество нитратов не превышало допустимое техническим регламентом значение. Также в пюре отсутствовали соль и крахмал.