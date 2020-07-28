Житель Барнаула одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида — видео

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В Барнауле 37-летний местный житель одним ударом убил случайного прохожего, который решил защитить инвалида и вмешался в разборки пьяной компании. Подозреваемый был задержан на месте драки.

Как стало известно Лайфу, конфликт произошёл ночью 27 июля. По словам собеседника, в руках у одного из участников драки была бита, он ей размахивал. В какой-то момент бита оказалась в стороне, началось месиво — друг друга били несколько мужчин и женщин. В результате одному был нанесён удар, после которого он оказался на земле в бессознательном состоянии.

Источник рассказал, что конфликтовавшие были пьяные на вид, единственный, кто выглядел трезвым, — мужчина, который в итоге умер. Собеседник отметил, что некоторое время на него не обращали внимания. Когда приехала скорая, супруга убитого начала бегать вокруг врачей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева. По данным Лайфа, задержан 37-летний Михаил С.