Андрей. Любовь. Привет. Какие пароли популярны в 2020 году

В начале года в России и во всём мире традиционной популярностью в качестве паролей пользовались цифровые и буквенные комбинации, которые легко запомнить, сообщает агентство "Прайм".

— В топ-10 вошли: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890. Все эти пароли легко не только запомнить, но и быстро набрать, — цитирует издание слова основателя DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна.

Несмотря на то что кириллические пароли разрешены далеко не везде, россияне продолжают использовать родной алфавит в качестве них. Эксперт отметил, что наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко.