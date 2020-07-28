Андрей. Любовь. Привет. Какие пароли популярны в 2020 году

В начале года в России и во всём мире традиционной популярностью в качестве паролей пользовались цифровые и буквенные комбинации, которые легко запомнить, сообщает агентство "Прайм".
Эксперты назвали секреты создания надёжного пароляИдеальный код представляет собой комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и заглавных букв.
— В топ-10 вошли: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890. Все эти пароли легко не только запомнить, но и быстро набрать, — цитирует издание слова основателя DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашота Оганесяна.
Несмотря на то что кириллические пароли разрешены далеко не везде, россияне продолжают использовать родной алфавит в качестве них. Эксперт отметил, что наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко.
Оганесян добавил, что, выбирая один из таких паролей, стоит помнить и о мошенниках, у которых есть специальные словари для подбора числовых и словесных комбинаций. Эксперт отметил, что 80% паролей ранее не встречаются. Об этом свидетельствует анализ крупных утечек пользовательских данных.