Много Александров и один Бельчонок появились на свет в Москве в июне

Самыми популярными именами в Москве, которые дают новорождённым детям, остаются Александр и София. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.

— В июне этого года в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек — 52,1% против 47,9%. Самыми популярными именами в июне 2020 года в Москве по-прежнему являются Александр — так назвали 266 мальчиков, и София (Софья) — этим именем были названы 302 девочки, — говорится в сообщении.

Среди мужских имён популярными также стали Михаил, Максим, Дмитрий и Марк, а в топ-5 женских вошли Мария, Анна, Алиса и Ева. Среди редких имён в комплексе социального развития выделили старорусские: в июне в Москве появилось по одному Нестору, Святогору, Светозару, Родославу, Пересвету, Доброславу, Енисею и Елизару. Необычными именами, такими как Милан, Дональд, Кай и Киану, назвали по одному новорождённому.

Одного маленького москвича назвали Бельчонок, а два малыша носят имена Спартак и Соломон. На свет в июне появилась также Океана. Для девочек выбирали и такие редкие имена, как Лада, Марфа, Раба и Любава, а трёх новорождённых назвали производными от мужских имён: Аркадия, Арсения и Георгия. Кроме того, двух малышек решили назвать уменьшительно-ласкательно — Маруся и Настасья.