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Тело спрятал в сарае. Под Волгоградом мужчина убил 90-летнюю мать и полгода получал её пенсию

Между родственниками произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил родительницу по голове.

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Фото © Pixabay

В сарае в городе Краснослободске Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины, пропавшей без вести полгода назад. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

С заявлением об исчезновении пенсионерки в правоохранительные органы обратился глава поселения. Мужчина рассказал, что она на протяжении длительного времени не появляется по месту жительства. При этом сын о пропаже матери не заявлял и исправно получал её пенсию. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Мумифицированное тело женщины нашли в хозяйственной постройке. Сын погибшей и его супруга признались, что в декабре 2019 года между мужчиной и пенсионеркой произошёл конфликт.

В Кузбассе бывший зарезал 20-летнюю сироту, сжёг её тело и закопал в глуши ради её квартиры

До этого он убедил жертву переписать подаренное государством жильё на него.

Мужчина ударил мать по голове, а когда на следующий день обнаружил, что она скончалась, вместе с женой спрятал тело в сарае, — уточнили в ведомстве.

Причину и давность наступления смерти погибшей установят специалисты, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Лайф писал, что в Йошкар-Оле тело женщины нашли закопанным на дачном участке спустя год после её исчезновения. Убийца узнал, что пенсионерка сдаёт квартиру и может иметь немалые накопления.

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