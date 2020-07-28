Тело спрятал в сарае. Под Волгоградом мужчина убил 90-летнюю мать и полгода получал её пенсию

В сарае в городе Краснослободске Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины, пропавшей без вести полгода назад. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
С заявлением об исчезновении пенсионерки в правоохранительные органы обратился глава поселения. Мужчина рассказал, что она на протяжении длительного времени не появляется по месту жительства. При этом сын о пропаже матери не заявлял и исправно получал её пенсию. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Мумифицированное тело женщины нашли в хозяйственной постройке. Сын погибшей и его супруга признались, что в декабре 2019 года между мужчиной и пенсионеркой произошёл конфликт.
В Кузбассе бывший зарезал 20-летнюю сироту, сжёг её тело и закопал в глуши ради её квартирыДо этого он убедил жертву переписать подаренное государством жильё на него.
— Мужчина ударил мать по голове, а когда на следующий день обнаружил, что она скончалась, вместе с женой спрятал тело в сарае, — уточнили в ведомстве.
Причину и давность наступления смерти погибшей установят специалисты, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф писал, что в Йошкар-Оле тело женщины нашли закопанным на дачном участке спустя год после её исчезновения. Убийца узнал, что пенсионерка сдаёт квартиру и может иметь немалые накопления.