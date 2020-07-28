В убийстве жителя Барнаула в драке подозревается боксёр. Вдова погибшего рассказала подробности трагедии

Вдова жителя Барнаула, который погиб в результате драки, рассказала, что мужчину ударил титулованный боксёр Михаил С. Также, по её словам, в потасовке участвовала чемпионка мира по кикбоксингу. Об этом сообщает телеканал "360".
— Мы отдыхали, отмечали день рождения сестры, никого не трогали. Тут возле кафе появились трое людей: титулованный боксёр Михаил С., чемпионка мира по кикбоксингу Лилия В. и с ними третья женщина, мы пока не знаем её имя. Они в пьяном угаре стали докапываться до парня-инвалида, у которого после аварии плохо работает левая сторона тела, — поделилась Светлана.
Полицейские задержали жителя Новокузнецка, устроившего драку с кондуктором трамвая — видеоИнцидент произошёл на днях, за своё поведение дебошир уже получил наказание от пассажиров транспорта.
По её словам, инвалид во время конфликта достал трость из машины, при помощи которой передвигался. Лилия же отобрала её и стала ею избивать парня. Остальная компания также набросилась на него. Супруг Светланы не смог спокойно наблюдать за происходящим и попытался разнять участников драки. Во время потасовки вдову также повалили на асфальт и били по голове и в живот.
— У меня есть гематома в области виска. А муж мой получил единственный удар, но смертельный. Мгновенная смерть, всё. Сейчас этого спортсмена пытается отмазать половина Барнаула, уже подключают каких-то депутатов, даже собираются дойти до Москвы, — рассказала женщина.
Напомним, ночью 27 июля местный житель одним ударом убил случайного прохожего, который решил защитить инвалида и вмешался в разборки пьяной компании. Подозреваемого задержали на месте драки. Возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео ночной потасовки.