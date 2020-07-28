В убийстве жителя Барнаула в драке подозревается боксёр. Вдова погибшего рассказала подробности трагедии

Вдова жителя Барнаула, который погиб в результате драки, рассказала, что мужчину ударил титулованный боксёр Михаил С. Также, по её словам, в потасовке участвовала чемпионка мира по кикбоксингу. Об этом сообщает телеканал "360".

— Мы отдыхали, отмечали день рождения сестры, никого не трогали. Тут возле кафе появились трое людей: титулованный боксёр Михаил С., чемпионка мира по кикбоксингу Лилия В. и с ними третья женщина, мы пока не знаем её имя. Они в пьяном угаре стали докапываться до парня-инвалида, у которого после аварии плохо работает левая сторона тела, — поделилась Светлана.

По её словам, инвалид во время конфликта достал трость из машины, при помощи которой передвигался. Лилия же отобрала её и стала ею избивать парня. Остальная компания также набросилась на него. Супруг Светланы не смог спокойно наблюдать за происходящим и попытался разнять участников драки. Во время потасовки вдову также повалили на асфальт и били по голове и в живот.

— У меня есть гематома в области виска. А муж мой получил единственный удар, но смертельный. Мгновенная смерть, всё. Сейчас этого спортсмена пытается отмазать половина Барнаула, уже подключают каких-то депутатов, даже собираются дойти до Москвы, — рассказала женщина.