Было лишь сильное задымление. При коротком замыкании в женском СИЗО в Москве никто не пострадал

Причиной сильного задымления в женском СИЗО № 6 на Шоссейной улице в Москве 27 июля могла стать неисправная электропроводка. Как рассказали источники Лайфа в столичных экстренных службах, версия с поджогом не подтверждается. Как такового возгорания не было, огня не было, лишь сильное задымление.

По словам собеседников, в результате инцидента никто не пострадал. Все обращения за медицинской помощью носили ситуационный характер. В частности, женщины жаловались на остеохондроз, боли в животе и спине. Одна из арестанток была госпитализирована с острым гинекологическим заболеванием. Все жалобы никак не связаны с задымлением.