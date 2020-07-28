Было лишь сильное задымление. При коротком замыкании в женском СИЗО в Москве никто не пострадал

Причиной сильного задымления в женском СИЗО № 6 на Шоссейной улице в Москве 27 июля могла стать неисправная электропроводка. Как рассказали источники Лайфа в столичных экстренных службах, версия с поджогом не подтверждается. Как такового возгорания не было, огня не было, лишь сильное задымление.
По словам собеседников, в результате инцидента никто не пострадал. Все обращения за медицинской помощью носили ситуационный характер. В частности, женщины жаловались на остеохондроз, боли в животе и спине. Одна из арестанток была госпитализирована с острым гинекологическим заболеванием. Все жалобы никак не связаны с задымлением.
Пожарная тревога в СИЗО № 6 сработала во время заседания по делу экс-чиновницы Минобрнауки ЛукашевичСигнализация прозвучала прямо во время оглашения, но обвиняемая даже не шелохнулась.
Напомним, информация о пожаре поступила 27 июля в 16:17 мск, возгорание возникло в подвальном помещении, где хранятся матрасы. Очевидцы наблюдали на месте густой чёрный дым. Пожар в женском СИЗО мог начаться из-за короткого замыкания.