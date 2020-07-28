Жителей Земли ожидает опасная магнитная буря

Достаточно опасная магнитная буря возникнет на Земле 28 и 29 июля. Об этом в докладе сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России Сергей Диденко.

Специалист не исключил, что из-за мощности бури будет нарушена работа средств связи, каналов телекоммуникации и электронных устройств. Диденко отметил, что это необходимо учитывать при развёртывании в ходе выездных мероприятий узлов связи и станций.