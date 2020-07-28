Звезда "Дома-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз, родив ребёнка от молодого автогонщика
Счастливой новостью молодая мама поделилась в своём инстаграме несколько часов назад.
Поклонники 32-летней ведущей "Дома-2" Кати Жужи развернули целую акцию с пожеланиями счастья и здоровья в комментариях под фото звезды. На чёрно-белом снимке женщина предстала ещё с большим животом, но всё выдала подпись: "Добро пожаловать в новую жизнь". Пол и имя малыша Катя скрывает, но фанаты и не настаивают, давая семье время свыкнуться с мыслью.
Катя и её 25-летний муж Артём Маркелов, автогонщик и вице-чемпион "Формулы-2", не сразу сообщили о скором пополнении в семье. Оказывается, пара долго не могла зачать ребёнка, а врачи и анализы ничего толкового не говорили. Поэтому, опасаясь рано радоваться, парочка держала беременность в секрете, хотя уже в феврале при взгляде на фото со свадьбы влюблённых фанаты начали что-то подозревать.
Этот малыш уже второй по счёту у Кати, которая воспитывает дочь Николь. И хоть у ведущей это не первый опыт материнства, поклонники со скепсисом относятся к её взглядам на этот вопрос, пишет "Стархит". Например, молодая мама не планирует отказываться от алкоголя и наймёт няню, которая будет по ночам присматривать за ребёнком, чтобы тот не будил родителей. Особенно больной темой для Кати является грудное вскармливание.
Как же бесят меня эти ходячие конвейеры по кормлению детей! Суют мне своё вымя прямо везде! Если вы кормите грудью — молодцы! Но есть ещё люди, которые не кормят по определённым причинам. Какое вы право имеете оскорблять людей, которые не кормят грудью?! Ваше тупорылое мышление, мол, не кормишь — значит, никудышная мать, уже бесит