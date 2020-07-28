Звезда "Дома-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз, родив ребёнка от молодого автогонщика

Поклонники 32-летней ведущей "Дома-2" Кати Жужи развернули целую акцию с пожеланиями счастья и здоровья в комментариях под фото звезды. На чёрно-белом снимке женщина предстала ещё с большим животом, но всё выдала подпись: "Добро пожаловать в новую жизнь". Пол и имя малыша Катя скрывает, но фанаты и не настаивают, давая семье время свыкнуться с мыслью.

Фото © Instagram / katyajuja555

Катя и её 25-летний муж Артём Маркелов, автогонщик и вице-чемпион "Формулы-2", не сразу сообщили о скором пополнении в семье. Оказывается, пара долго не могла зачать ребёнка, а врачи и анализы ничего толкового не говорили. Поэтому, опасаясь рано радоваться, парочка держала беременность в секрете, хотя уже в феврале при взгляде на фото со свадьбы влюблённых фанаты начали что-то подозревать.

Фото © Instagram / katyajuja555

Этот малыш уже второй по счёту у Кати, которая воспитывает дочь Николь. И хоть у ведущей это не первый опыт материнства, поклонники со скепсисом относятся к её взглядам на этот вопрос, пишет "Стархит". Например, молодая мама не планирует отказываться от алкоголя и наймёт няню, которая будет по ночам присматривать за ребёнком, чтобы тот не будил родителей. Особенно больной темой для Кати является грудное вскармливание.

Фото © Instagram / katyajuja555