Звезда "Холостяка" заразилась CoViD-19 на последних сроках беременности

Сейчас Наталья находится в больнице и старается не унывать.

31-летняя Наталья Горожанова, которая приобрела невероятную популярность после четвёртого сезона "Холостяка" на ТНТ, не устаёт шокировать подписчиков в "Инстаграме". Только знаменитость сообщила, что ждёт ребёнка от актёра Станислава Румянцева, как спустя полтора месяца выясняется, что здоровью мамы и малыша угрожает опасность, пишут "Дни.ру".

Фото © Instagram / gorozhanova

Недавно Наталья опубликовала в своём инстаграме пост, где всё подробно рассказала. По её словам, сперва её начал донимать насморк и лёгкая потеря обоняния, но это вписывалось в рамки типичной простуды, поэтому звезда не стала паниковать. Но потом её самочувствие ухудшилось — обоняние пропало совсем, поднялась температура, ломило кости и всё тело, а глаза и слизистые жгло. Прибывшие врачи измерили уровень кислорода в крови и увезли Наталью в больницу с подозрением на коронавирус.

Фото © Instagram / gorozhanova

Девушка рассказала, как проходит её лечение и что вводят против вируса. По её словам, врачи очень внимательны и заботливы, в шутку называют себя белыми ходоками и обещают, что дней через десять отпустят звезду "Холостяка" домой. Наталья не теряет самообладания и чувства юмора, хотя, по её признанию, иногда и становится не по себе от ситуации.

Фото © Instagram / gorozhanova