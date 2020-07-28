В Москве началось слушание дела младшей сестры Хачатурян. Мария прибыла в суд — видео

Бутырский суд Москвы начал рассмотрение дела Марии, младшей из трёх сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Девушка уже прибыла на заседание.

Суду предстоит решить, возможно ли применение к ней принудительных медицинских мер. На момент совершения преступления Мария была несовершеннолетней.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что он издевался над ними, был жесток и совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.