Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

Курс евро вырос на 1,1% по отношению к рублю и достиг отметки в 85,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже на 15:37 по московскому времени.

К 15:45 мск евро замедлил рост и торговался на уровне 84,98 рубля. В то же время курс доллара рос на 1,25% — до 72,47 рубля. В последний раз курс евро находился на отметке выше 85 рублей 2 апреля 2020 года.