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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

В последний раз такое происходило в апреле 2020 года.

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Фото © Pixabay

Курс евро вырос на 1,1% по отношению к рублю и достиг отметки в 85,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже на 15:37 по московскому времени.

К 15:45 мск евро замедлил рост и торговался на уровне 84,98 рубля. В то же время курс доллара рос на 1,25% — до 72,47 рубля. В последний раз курс евро находился на отметке выше 85 рублей 2 апреля 2020 года.

Несмотря на продолжающийся рост валютных курсов, аналитики оптимистично оценивают ситуацию с нефтью, из-за которой это происходит. После исторического падения котировок до отрицательных значений из-за пандемии эксперты не исключают бума на рынке чёрного золота. По прогнозу одного из специалистов, в ближайшие пять лет цена нефти может достичь 150 долларов за баррель.

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