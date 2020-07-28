Расчленённая мужем петербурженка жаловалась на избиения. А за неделю до гибели ей приснился сон об убийстве

Жестоко расправившийся с 23-летней женой житель Санкт-Петербурга систематически оскорблял супругу, избивал и ни во что не ставил — на это при жизни жаловалась сама девушка. Как стало известно Лайфу, в полицию она не обращалась — боялась последствий со стороны мужа, потому просто решила развестись.
По данным источника, перед расставанием девушка хотела найти дома свидетельство о браке, но не смогла и предположила, что документ спрятал супруг. Однако она обнаружила справку, в которой был прописан диагноз молодого человека — шизоидное расстройство личности.
Ходили мириться в кафе. Лайф публикует видео, сделанное за несколько часов до расчленения петербурженки мужемПо словам источника, супруги разговаривали друг с другом уважительно.
Лайфу стали известны подробности переписки погибшей. Она утверждала, что муж будто сам хочет, чтобы она ушла — постоянно её критикует по любому поводу. А за неделю до гибели девушка рассказала о странном сне. В нём супруг с ножом угрожал ей убийством.
Были проблемы с головой. Соседи рассказали Лайфу о петербуржце, расчленившем жену — видеоСемейная пара часто ссорилась.
При этом сам молодой человек, по данным источника, пытался не допустить развода и просил жену одуматься.
Напомним, 27 июля у дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга было найдено туловище девушки без головы, рук и ног. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством. На допросе он сознался в совершении преступления и заплакал. Суд арестовал его на два месяца.