Расчленённая мужем петербурженка жаловалась на избиения. А за неделю до гибели ей приснился сон об убийстве

Жестоко расправившийся с 23-летней женой житель Санкт-Петербурга систематически оскорблял супругу, избивал и ни во что не ставил — на это при жизни жаловалась сама девушка. Как стало известно Лайфу, в полицию она не обращалась — боялась последствий со стороны мужа, потому просто решила развестись.

По данным источника, перед расставанием девушка хотела найти дома свидетельство о браке, но не смогла и предположила, что документ спрятал супруг. Однако она обнаружила справку, в которой был прописан диагноз молодого человека — шизоидное расстройство личности.

Лайфу стали известны подробности переписки погибшей. Она утверждала, что муж будто сам хочет, чтобы она ушла — постоянно её критикует по любому поводу. А за неделю до гибели девушка рассказала о странном сне. В нём супруг с ножом угрожал ей убийством.

При этом сам молодой человек, по данным источника, пытался не допустить развода и просил жену одуматься.