Антишкола новой визуальной культуры открылась на "Тавриде"

На форуме "Таврида" стартовала антишкола "Новая визуальная культура", речь на ней пойдёт о том, как изменилось современное искусство в условиях пандемии коронавируса, сообщается на страничке арт-кластера во "ВКонтакте".
Организаторы творческого форума "Таврида" показали Лайфу, как устроен арт-кластерЕсть несколько зон для реализации талантов и способностей участников съезда.
— Концепция этой антишколы состоит в том, что мы пытаемся анализировать некие новые визуальные и этические коды в сфере изобразительного искусства. <...> Сейчас это особенно важно, учитывая последствия пандемии, — заявила куратор проекта Ася Баскаева.
Она отметила, что участниками антишколы будут очень разносторонние личности. В основном это художники различных медиа, а также кураторы и арт-критики.
— Это те люди, которые формируют нынешнюю арт-среду индустрии. К нам приедут ещё перформеры, скульпторы, организаторы мероприятий, — добавила Баскаева.
В число экспертов, которые встретятся с участниками антишколы, войдут руководитель Лаборатории журналистики и Лаборатории художественной критики Винзавода, экспертов от галереи "Триумф", координатор проекта Stenograffia и многие другие.
Как сообщал Лайф, первая смена форума "Таврида" в Крыму стартовала 12 июля. Её участниками стали сто юношей и девушек, которые помогали пожилым людям и другим нуждающимся во время пандемии. Всего предполагается, что с июля по октябрь в арт-кластере пройдёт 10 творческих смен.