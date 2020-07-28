Антишкола новой визуальной культуры открылась на "Тавриде"

На форуме "Таврида" стартовала антишкола "Новая визуальная культура", речь на ней пойдёт о том, как изменилось современное искусство в условиях пандемии коронавируса, сообщается на страничке арт-кластера во "ВКонтакте".

— Концепция этой антишколы состоит в том, что мы пытаемся анализировать некие новые визуальные и этические коды в сфере изобразительного искусства. <...> Сейчас это особенно важно, учитывая последствия пандемии, — заявила куратор проекта Ася Баскаева.

Она отметила, что участниками антишколы будут очень разносторонние личности. В основном это художники различных медиа, а также кураторы и арт-критики.

— Это те люди, которые формируют нынешнюю арт-среду индустрии. К нам приедут ещё перформеры, скульпторы, организаторы мероприятий, — добавила Баскаева.

В число экспертов, которые встретятся с участниками антишколы, войдут руководитель Лаборатории журналистики и Лаборатории художественной критики Винзавода, экспертов от галереи "Триумф", координатор проекта Stenograffia и многие другие.