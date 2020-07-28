"Золотую судью" Елену Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда

Непотопляемая Хахалева. Как ковалась империя судьи на миллион Бывает так, что из-за одного поста в соцсетях летят головы крупных чиновников или известных политиков. Но бывает и наоборот. Как в истории обычной федеральной судьи из Краснодарского края. Мало кто на свете остался бы на своём посту после таких громких и частых скандалов. Но про Елену Хахалеву даже не скажешь, что, мол, она "воскресла как Феникс из пепла", потому что она вообще не горит. И не тонет... Лайф рассказывает об удивительной судьбе, несметных богатствах, семейной династии, неоднозначных связях и сказочной неуязвимости краснодарской судьи.