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"Золотую судью" Елену Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда

Причиной досрочного прекращения полномочий были частые прогулы.

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Фото © gazeta.a42.ru

Краснодарский краевой суд уволил Елену Хахалеву на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий за дисциплинарные проступки. Об этом информирует пресс-служба суда.

Приказом председателя Краснодарского краевого суда Елена Владимировна Хахалева отчислена ... с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка, — говорится в сообщении.

В середине июля Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрела обращение совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности Елену Хахалеву, наложив на неё санкции в виде досрочного прекращения её полномочий. Причиной такого решения оказались частые прогулы судьи.

Непотопляемая Хахалева. Как ковалась империя судьи на миллион

Бывает так, что из-за одного поста в соцсетях летят головы крупных чиновников или известных политиков. Но бывает и наоборот. Как в истории обычной федеральной судьи из Краснодарского края. Мало кто на свете остался бы на своём посту после таких громких и частых скандалов. Но про Елену Хахалеву даже не скажешь, что, мол, она "воскресла как Феникс из пепла", потому что она вообще не горит. И не тонет... Лайф рассказывает об удивительной судьбе, несметных богатствах, семейной династии, неоднозначных связях и сказочной неуязвимости краснодарской судьи.

Скандал вокруг судьи возник после того, как летом 2017 года в Сети распространилась информация о свадьбе её дочери, где гостей развлекали Иосиф Кобзон, Вера Брежнева, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, узнав средний гонорар приглашённых звёзд, в соцсетях раскрыл, что расходы на торжество составили около двух миллионов долларов. Кроме того, в СМИ появился ряд сообщений о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СКР проверили подлинность её диплома и данные о расходах на свадьбу, впрочем, не найдя подтверждения этим фактам.

Председатель совета судей края Владимир Кисляк тогда отметил, что совет трижды получил подтверждение подлинности диплома Хахалевой. В совете также заявляли, что опубликованная информация — клевета.

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