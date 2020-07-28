Более 27 миллионов деревьев высадили в память о погибших в ВОВ

Участники акции "Сад памяти" высадили более 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.
— Мы достигли нашей цели — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы ВОВ. И последняя цифра — 27 миллионов 257 деревьев, — цитирует Амельченкову РИА "Новости".
Акция началась в марте на юге России, а закончилась в июле на Камчатке. В ней приняло участие более 300 тысяч человек. Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов отметил, что "Сад памяти" планируют продолжить осенью.
Участники акции "Сад памяти" отмечают День Победы высадкой сирени — видеоМероприятие прошло в десятках городов России и мира.
Напомним, "Сад памяти" — международная акция, в рамках которой было запланировано высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.