Более 27 миллионов деревьев высадили в память о погибших в ВОВ

Участники акции "Сад памяти" высадили более 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

— Мы достигли нашей цели — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы ВОВ. И последняя цифра — 27 миллионов 257 деревьев, — цитирует Амельченкову РИА "Новости".

Акция началась в марте на юге России, а закончилась в июле на Камчатке. В ней приняло участие более 300 тысяч человек. Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов отметил, что "Сад памяти" планируют продолжить осенью.