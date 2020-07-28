Огромные шляпы, Спанч Боб и вязаный купальник. Дизайнер рассказала, какие вещи на пляже могут отпугнуть мужчин

Некоторые пляжные вещи хороши только для тематических фотосессий, а в реальной жизни могут отпугнуть от девушки внимание противоположного пола, рассказала дизайнер и эксперт по моде Мила Марсель в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Она отметила, что популярные купальники в стиле ретро шокируют мужчин и выглядят в их глазах антисексуально. Даже девушкам с идеальными параметрами такие купальные костюмы не помогут добиться внимания сильного пола. То же касается стрингов, которые на объёмных бёдрах смотрятся очень вульгарно, и "микробюстгальтеров", еле прикрывающих грудь. Дизайнер подчеркнула, что женщина всегда должна оставаться загадкой, а подобные вещи не оставляют простора фантазии.

Не заслуживают места на пляже и вязаные купальники. У мужчин они вызывают примерно такие же эмоции, как модели в стиле ретро. К тому же такие купальные костюмы добавляют объём и хорошо смотрятся только на очень стройных женщинах.

Отказаться стоит и от шляп с огромными полями. Кроме того что они неудобны в использовании — постоянно падают поля, закрывают обзор и моментально улетают при порыве ветра, — такие головные уборы могут "превратить" свою хозяйку в гриб, особенно если девушка невысокого роста. Дизайнер подчёркивает, что чем ниже рост у женщины, тем меньше должны быть поля у шляпы.

Ходить по песку или гальке на каблуках очень неудобно и глупо, поэтому на пляже нужно отказаться от обуви на шпильках. Она может пригодиться на вечеринке у бассейна, но никак не у моря. Также легко отпугнуть внимание противоположного пола может и рисунок на купальнике.

— Если вы считаете, что, например, изображение Спанч Боба или тому подобных персонажей — это мило, вы ошибаетесь. Такие модели противопоказаны всем уважающим себя женщинам, особенно тем, у кого есть лишний вес, — отмечает дизайнер, предлагая брать в качестве примера Монику Беллуччи.

А вот парео, которое, по мнению многих, безнадёжно устарело, является важной частью пляжного гардероба. По словам эксперта, главное — правильно его подобрать и завязывать.