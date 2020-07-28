СМИ: Москва может возобновить авиасообщение с Венгрией и ОАЭ

Россия изучает вопрос о возможности возобновления авиасообщения с рядом стран в августе и сентябре. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, второй этап восстановления авиасообщения может коснуться Венгрии и Республики Корея. Официальный ответ о готовности этих стран принимать граждан России пока не получен.

Между тем россиян ждут в Объединённых Арабских Эмиратах. О готовности открыть границы сообщили местные власти.

— Решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки, — подчеркнул источник агентства.