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СМИ: Москва может возобновить авиасообщение с Венгрией и ОАЭ

Первая пока не дала официального ответа о готовности принять россиян, а вот в Эмиратах граждан РФ уже ждут.

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Фото © Pixabay

Россия изучает вопрос о возможности возобновления авиасообщения с рядом стран в августе и сентябре. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, второй этап восстановления авиасообщения может коснуться Венгрии и Республики Корея. Официальный ответ о готовности этих стран принимать граждан России пока не получен.

Между тем россиян ждут в Объединённых Арабских Эмиратах. О готовности открыть границы сообщили местные власти.

Решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки, — подчеркнул источник агентства.

Анкеты и даже 14-дневная изоляция. Россиянам рассказали правила поездок за границу

На борт самолёта граждане смогут попасть лишь после того, как у них измерят температуру.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Европейский союз не станет открывать границы с Россией как минимум до середины августа.

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Предположительно, это может произойти с 1 августа.

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